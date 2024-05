Sanità: esperti a confronto sul futuro delle scienze biomediche e della ricerca

Dal 15 al 17 maggio si terrà a Pisa, al Centro congressi Le Benedettine (Piazza San Paolo a Ripa d’Arno 16 - inizio alle 8.30), il convegno dal titolo 'Navigating the future in healthcare science', promosso dai tre dipartimenti di area medica dell’Università di Pisa.

Si tratta della seconda edizione di un evento concepito nel 2023 come strumento di formazione e aggiornamento degli allievi dei corsi di dottorato in Fisiopatologia clinica e in Scienze cliniche e traslazionali ma che si è poi arricchito di contenuti scientifici e di esperti nazionali e internazionali che relazionano su argomenti di interesse generale e trasversale alle scienze biomediche.

Il convegno è interamente gratuito e prevede sessioni dedicate ai curricula dei due corsi di dottorato come la medicina di precisione cardiovascolare, endocrinologica e oncologica, le discipline chirurgiche, le neuroscienze, la radiodiagnostica, l’immunologia, la microbiologia, la sanità pubblica e altre. Ci saranno anche sessioni di interesse generale come drug-discovery e i processi regolatori per la registrazione di farmaci e dispositivi medici e una sessione dedicata alle grandi scoperte/innovazioni che hanno avuto un grande impatto sulla moderna pratica medica.

Si parlerà anche di opportunità imprenditoriali e accademiche, nonché del futuro della ricerca italiana ed europea. Il convegno è stato organizzato dai due coordinatori dei corsi di dottorato, Massimo Chiarugi e Mauro Pistello, coadiuvati dai due vice-coordinatori, Alessandro Celi e Ugo Faraguna, e da Michela Ferrucci. L'evento prevede la partecipazione obbligatoria per i dottorandi dei due corsi.