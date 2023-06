'Horse Green Experience 2023': il convegno sul turismo equestre arriva a Pisa

Dopo i due appuntamenti romani dell’Ara Pacis, dedicato al progetto multinazionale di candidatura del contributo del cavallo all’iscrizione al patrimonio culturale immateriale dell’umanità, e di Villa Altieri, prima conferenza nazionale programmatica sulla mobilità e il turismo con il cavallo, e due viaggi - in sella nella valle del Tevere e in carrozza lungo l’Aniene - Horse Green Experience 2023 si è spostata a Pisa.

Giovedì 8 giugno, alla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest (ore 9.30, piazza V. Emanuele II, Salone Ricci), il workshop 'Green Skills', organizzato da Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Società Alfea e la rete di imprese Final Furlong, porrà al centro dell’attenzione lo sviluppo dei territori, le strategie green della filiera e la formazione.

L’incontro, aperto agli operatori e alla stampa, costituisce un importante punto di confluenza di competenze e di buone pratiche ma anche di condivisione di esperienze e di visione strategica su un percorso da intraprendere nell’ambito della professionalizzazione e dell’innalzamento della qualità nell’offerta del turismo equestre. Altro tema centrale sono le dinamiche di vicinanza tra l’ippica e l’equitazione, per troppo tempo prive di osmosi ma che in realtà possono e devono cooperare sul terreno del benessere dei cavalli, del prolungamento della loro carriera e di uno sviluppo degli ippodromi come aree di welfare urbane.

"Sono particolarmente soddisfatto che gli organizzatori abbiano scelto Pisa, e la sede camerale, per la realizzazione di questa iniziativa - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest - Questo evento rappresenta infatti un'importante opportunità per mettere al centro dello sviluppo dei territori le green skills legate all'ippica e alla filiera equina. La sinergia tra l'ippica e il turismo è a mio avviso fondamentale per promuovere un turismo lento che valorizzi il country living, e Pisa, da sempre un territorio vocato per l'equitazione, ne è un perfetto esempio. Sono convinto che il futuro del settore passerà attraverso iniziative come questa, che uniscono competenze, condivisione di esperienze e una visione strategica comune".

Così il presidente della Società Alfea Cosimo Bracci Torsi: "Siamo molto soddisfatti di questo primo appuntamento internazionale con HGE, perché ha luogo a Pisa e perché è incentrato sulla formazione, un tema al quale Alfea è molto sensibile. Pensiamo infatti che il futuro del settore ippico passi anche dall’innalzamento del livello professionale di tutte le figure che compongono la filiera". "Per uno sviluppo armonico e virtuoso dell’intera filiera riteniamo necessaria una formazione multidisciplinare - dichiara Maurizio Rosellini, ceo di Final Furlong - Uno standard ippico ed equestre che ponga il benessere del cavallo al centro, l’avvicinamento delle guide al mondo del turismo equestre e una visione manageriale nelle imprese che vogliano dedicarsi al turismo con il cavallo".

Per quanto riguarda la presenza internazionale al meeting, la Racing Academy & Centre of Education, accademia nazionale irlandese di formazione per l’industria ippica, tratterà dell’inclusione sociale e della formazione dei giovanissimi nel sistema educativo irlandese per l’industria ippica attraverso le case history della Race Junior Academy e del programma scolastico From Foal to Race. Equuip, dipartimento di formazione per la filiera ippica di Horse Racing Ireland, svilupperà le competenze 'verdi' per comunità sostenibili, resilienti e socialmente eque attraverso la formazione continua in campo ippico soffermandosi sullo strumento del Green Cert per l’avviamento dei giovani agricoltori all’allevamento e al turismo equestre.

Mercoledì 7 giugno si svolgerà, sempre presso la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, un tavolo di confronto dal titolo 'Competenze green per l’industria ippica internazionale', con la partecipazione dei rappresentanti di alcune tra le principali scuole di formazione ippiche ed equestri internazionali. In particolare, saranno discusse le best practice nell’ambito della professionalizzazione. Tra i topic, il modello di formazione irlandese per l’industria ippica e l’allevamento promosso da Race e Equuip, quello britannico della Bhs e le opportunità di collaborazione internazionale.

Giunta al terzo anno, 'Horse Green Experience' - Partner Event dell’EU Green Week 2023 - si è sviluppata nell’arco di tre settimane tra Roma e Pisa su temi e strategie legati al cavallo nel solco tracciato dal Green Deal europeo. E' organizzata dalla rete di imprese Final Furlong in collaborazione con rilevanti realtà nazionali e internazionali del settore ippico, equestre e del turismo slow. Main sponsor di Horse Green Experience 2023 è Eupaxx SpA Società Benefit.