Il Convegno Nazionale di Contabilità a Pisa: ospite il Ministro Speranza

Si terrà a Pisa, dal 17 al 19 dicembre, il terzo Convegno Nazionale di Contabilità, appuntamento istituzionale ed accademico che è stato riattivato dal 2018 grazie ad una convenzione fra il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa e il Dipartimento di Economia dell'Università Cà Foscari. Dopo l'edizione dello scorso anno nella laguna veneta sarà la città della Torre ad ospitare l'appuntamento, a cui si potrà partecipare gratuitamente online: basterà collegandosi tramite la piattaforma Microsoft Teams dell'Università di Pisa. Le informazioni utili saranno a disposizione sul sito del progetto.

Il convegno ha il titolo 'Dalla emergenza sanitaria alla stabilizzazione finanziaria della sanità pubblica'. Partecipano numerose istituzioni preposte al controllo e organizzazione della spesa pubblica e quest’anno si discuterà, alla luce dell’emergenza pandemica, delle nuove sfide a cui il Sistema Sanitario Nazionale è chiamato a rispondere anche in previsione dell’arrivo dei finanziamenti europei. Il dibattito si articolerà su diversi temi che saranno affrontati in una prospettiva multidisciplinare, tenendo conto in particolare delle garanzie costituzionali relative alla salute e delle criticità emerse in seguito alla riduzione delle risorse e ai tagli lineari che hanno caratterizzato sia la diminuzione dei posti letto che il blocco del turnover.

Nelle tre giornate di studio si alterneranno professori universitari, funzionari della Banca D’Italia, della Segreteria Generale dello Stato, del Ministero dell’Economia e Finanza e medici che riporteranno la loro esperienza professionale durante la pandemia. Il convegno si chiuderà con una tavola rotonda di confronto sulle possibili linee d’intervento emerse durate i lavori a cui parteciperà il Ministro della Sanità Roberto Speranza.