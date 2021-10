Virus, batteri e resistenze antimicrobiche: convegno nazionale guidato dal professor Menichetti

Dal 25 al 27 ottobre l'hotel San Ranieri di Pisa ospiterà il quarto incontro nazionale del Gisa (Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica), di cui è presidente il professore Francesco Menichetti. Per lunedì 25 è previsto l'undicesimo Focus su Hiv ed epatite. Saranno affrontati i temi dell’Hiv/Aids al tempo del Covid-19: quale impatto la pandemia ha avuto, direttamente (co-infezione Hiv-Sars-CoV2) o indirettamente (diradamento del follow-up clinico) nei confronti dei soggetti con Hiv-Aids. L’analisi di coorti di pazienti co-infetti seguiti negli ambulatori di Malattie infettive permetterà di valutare gli esiti. Le prospettive terapeutiche per l’infezione da Hiv/Aids saranno riconsiderate in previsione di un possibile programma di eradicazione dell’infezione a medio termine. Riguardo all'epatite, si farà il punto sullo stato del programma di eradicazione dell’infezione da Hcv in Italia, sulle reali dimensioni dell’infezione e sull’impatto del Covid-19 su arruolamenti e adesione alle terapie con Daa (antivirali ad azione diretta).

Martedì 26 e mercoledì 27 si svolgerà il sedicesimo Corso avanzato di terapia antibiotica (responsabile scientifico sempre il professor Menichetti) che darà ampio spazio alla recente epidemia di Covid-19. Il corso esaminerà quanto i vaccini siano stati in grado di modificare la curva epidemica, quanto Covid-19 e resistenza antimicrobica abbiano interagito tra di loro, specie in ospedale e in terapia intensiva. Verranno presi in considerazione gli aspetti epidemiologici, con particolare riferimento a specifici profili di rischio e si passeranno in rassegna le più recenti opzioni terapeutiche messe in campo per contrastare il Covid-19. Sul fronte delle nuove opzioni terapeutiche si passeranno in rassegna i nuovi antibiotici che giungono ad arricchire l’armamentario terapeutico nei confronti delle infezioni da batteri multiresistenti e che sono destinati a sostituire gli attuali alla luce delle più recenti evidenze scientifiche.