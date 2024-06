Carcinoma mammario: l'Aoup organizza un convegno regionale

Martedì 25 giugno nell’Aula Magna della Sapienza dell’Università di Pisa (via Curtatone e Montanara, inizio alle 9.45) si terrà il convegno dal titolo 'Confronto multidisciplinare sul carcinoma mammario HER2 low in Regione Toscana'. Con i patrocini, tra gli altri, di Siapec-Iap, della sezione regionale Toscana Aiom, dell’Università di Pisa e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, il convegno, grazie alla partecipazione di relatori di spicco, farà il punto sulle nuove indicazioni terapeutiche per i pazienti affetti da tumore della mammella metastatico con bassa espressione di HER2 (HER2 low) prendendo in considerazione non solo il razionale clinico ma anche tutte le fasi dell’analisi, dalla scelta del campione alla refertazione.

Si discuteranno anche innovative metodologie, quali la Digital Pathology, utili nel coadiuvare l’anatomopatologo nella refertazione, migliorandone la riproducibilità. La giornata sarà un prezioso momento di confronto per tutti i Centri coinvolti in Toscana nella gestione di tali pazienti. La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione, e dà diritto a 7 crediti formativi. Il presidente del convegno è Antonio Giuseppe Naccarato; responsabili scientifici Cristian Scatena, Giuseppe Nicolò Fanelli e Carmelo Bengala.