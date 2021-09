Pisa capitale della ricerca medica: in arrivo 150 esperti da tutto il mondo

Il convegno '2nd International Masterclass on Proctology and Pelvic Floor Diseases' si terrà il 16 e 17 settembre alla Stazione Leopolda

Pisa si conferma capitale della ricerca medico scientifica. Si svolgerà infatti giovedì 16 e venerdì 17 settembre alla Stazione Leopolda il '2nd International Masterclass on Proctology and Pelvic Floor Diseases'. Il convegno vedrà la partecipazione di oltre 150 esperti, di cui un terzo provenienti da paesi europei ed extraeuropei. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e organizzata dal dottor Gabriele Naldini, direttore del Centro Clinico Multidisciplinare Proctologia e Pavimento Pelvico della Aoup e dal professor Tommaso Simoncini, professore ordinario di Ginecologia e ostetricia dell'Università di Pisa e direttore dell’unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia universitaria 1 dell’Aoup, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti.

"Un appuntamento importante - ha dichiarato il sindaco Michele Conti - che per due giorni riunisce all’ombra della Torre circa 150 tra medici, professori ed esperti provenienti da tutto il mondo. Un convegno che conferma ancora una volta Pisa come una delle principali capitali internazionali della ricerca medica e scientifica e rappresenta, dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, l’occasione per rilanciare in città il turismo congressuale, una risorsa fondamentale che contribuisce ad ampliare e qualificare l’offerta turistica di Pisa. Do quindi il benvenuto a tutti i professionisti che partecipano a questo appuntamento augurando a tutti loro buon lavoro".

"Si tratta di un evento internazionale dall’alto valore scientifico - ha dichiarato il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai - che segna il ritorno agli incontri in presenza dopo i lunghi mesi della pandemia. Come amministrazione abbiamo il dovere di sostenere questo genere di iniziative". L’evento, alla sua seconda edizione, sarà caratterizzato da tavole rotonde interattive e tutti i partecipanti avranno la possibilità di partecipare attivamente alla discussione, rispondendo a domande specifiche attraverso supporti digitali. Una sessione specifica sarà infine dedicata alla robotica e saranno presentati i risultati di un studio internazionale, promosso da Naldini e Simoncini, sull'utilizzo della tecnologia robotica nelle patologie complesse del Pavimento Pelvico.

"Gli argomenti trattati - ha dichiarato Gabriele Naldini, direttore del Centro Clinico Multidisciplinare Proctologia e Pavimento Pelvico della Aoup - sono di grandissima attualità. Sono infatti sempre di più le richieste di prestazioni di alto livello per risolvere patologie di grande impatto sulla qualità di vita delle persone che ne sono colpite. Nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia siamo riusciti ad organizzare questo congresso con il quale si riapre una stagione di incontri internazionali in presenza". "Il convegno seguirà un approccio multidisciplinare - ha dichiarato Tommaso Simoncini, professore ordinario di Ginecologia e ostetricia dell'Università di Pisa e direttore dell’unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia universitaria 1 dell’Aoup - il trend attuale infatti porta sempre più verso la necessità di trattare questa patologie in centri specializzati multidisciplinari. Una filosofia che a Pisa abbiamo già adottato da alcuni anni: proprio qui è infatti nato il primo centro clinico multidisciplinare in Italia interamente dedicato alle malattie proctologiche e alle disfunzioni del pavimento pelvico". Il congresso ha ottenuto il patrocinio del comune di Pisa e delle più importanti associazioni chirurgiche internazionali.