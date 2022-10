La transizione al digitale dell'Asl Toscana nord ovest discussa al Museo Piaggio

Si svolgerà lunedì 7 novembre l'edizione 2022 del congresso dedicato alla strategia di transizione al digitale adottata dall’Azienda USL Toscana nord ovest e avrà come tema i 'Servizi digitali per il cittadino'. L’evento ha il patrocinio dell'Agid (Agenzia per l'Italia digitale) si terrà in presenza, a partire dalle ore 9, a Pontedera, nella sede del Museo Piaggio, in via Rinaldo Piaggio 7, e sarà possibile seguirlo anche via webinar. "E' il terzo evento dopo le edizioni del 2020 e 2021 - spiega l'ingegnere Alessandro Iala, responsabile scientifico dell'iniziativa - ed è quindi opportuno fare un bilancio del triennio e condividere l'approccio del prossimo periodo. Saranno presenti professionisti da tutta Italia per dare un taglio multidisciplinare e multifunzionale ai lavori e per rappresentare numerosi contesti e scenari. Saranno definiti il quadro normativo e le specifiche necessità tecnico-organizzative, utili alla digitalizzazione e alla dematerializzazione dei processi di una azienda sanitaria. Il livello dei relatori permetterà un confronto ampio e completo, finalizzato alla definizione di una sintesi sulle prospettive di sviluppo futuro".

I lavori saranno aperti da Maria Letizia Casani, diriettore generale dell'AUSL Toscana nord ovest e dalla lectio magistralis di Gaetana Natale, avvocato dello Stato. Seguiranno tre sessioni di confronto dedicate a 'Cosa sono i servizi digitali al cittadino', alle 'Modalità di realizzazione dei servizi digitali', ai 'Servizi digitali erogati in telemedicina'. Seguirà la presentazione di alcuni casi pratici e la premiazione del miglior progetto per i servizi digitali al cittadino. La segreteria organizzativa è curata dalla unità organizzativa Formazione dell'AUSL Toscana nord ovest. L'evento eroga crediti per tutte le professioni sanitarie. I dipendenti dell'Azienda possono iscriversi ed ottenere i crediti formativi attraverso il portale Ermione. All'evento possono iscriversi anche partecipanti esterni compilando il Google form disponibile al link.