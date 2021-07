Turismo, a Pisa un convegno per il rilancio del settore dopo la pandemia

Un convegno per definire le strategie in uno dei settori più colpiti dalla crisi pandemica, il turismo. Il Comune di Pisa sceglie lo scenario più famoso al mondo, piazza del Duomo, per riunire gli operatori del settore e presentare il Piano di sviluppo turistico e la nuova campagna di promozione. Sarà presente il ministro del turismo, Massimo Garavaglia. L’appuntamento è martedì 6 luglio (auditorium dell’Opera Primaziale di Pisa, ore 16.00) con 'Pisa e il turismo: strategie per la ripartenza'.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Pisa, Michele Conti, sono previsti gli interventi di Pierfrancesco Pacini, presidente dell’Opera Primaziale di Pisa, e di Paolo Mancarella, rettore dell’Università di Pisa. A seguire, gli interventi di Paolo Pesciatini, assessore al Turismo, su 'Il piano di sviluppo turistico del Comune di Pisa', Alessandro Tosi, docente dell’Università di Pisa e presidente dei corsi di studio in Scienze del turismo, su 'Strategie e riflessioni per un nuovo turismo', e di Adriano Fabris, docente dell’Università di Pisa e presidente della Società italiana di filosofia morale, su 'La centralità dei luoghi sacri per un rilancio del turismo'. Le conclusioni sono a cura del ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Il convegno potrà anche essere seguito in diretta streaming sui canali Social (Facebook e YouTube) del Comune di Pisa.