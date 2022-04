Parcheggi scontati per operatori sanitari, risponde l'assessore Dringoli: "Convenzione attiva in molte vie"

Botta e risposta tra Massimo Dringoli, assessore alla Mobilità, e il consigliere del Partito Democratico Marco Biondi nella seduta del Consiglio comunale di martedì 26 aprile, sul tema dei parcheggi scontati per il personale sanitario dell'ospedale Santa Chiara. Nei giorni scorsi Biondi aveva presentato un question time evidenziando il mancato rinnovo della convenzione stipulata tra Aoup e Pisamo relativa agli stalli presenti in via Cammeo e piazza Del Sarto, che consentivano agli operatori di usufruire di un prezzo mensile scontato. Dringoli ha sottolineato che "la convenzione è sempre attiva con il canone di 27 euro al mese. Semplicemente non è più valida per via Cammeo e piazza Del Sarto, bensì in 15 vie di Porta a Lucca e 8 strade di Porta Nuova, tutte molto vicine al presidio ospedaliero. La risposta di Biondi non si è fatta attendere: "Prendo atto che all'amministrazione e a Pisamo interessi maggiormente fare cassa con i turisti, invece di agevolare il lavoro di professionisti che negli ultimi due anni sono stati sempre in linea per garantire la nostra salute".

La convenzione stipulata

L'assessore Dringoli ha ripercorso l'itera attraverso il quale la convenzione è nata, si è modificata ed è arrivata fino a oggi. "L'accordo stipulato con l'Azienda ospedaliera, da parte del Comune e di Pisamo, è partito il 27 marzo 2020, agli esordi dello stato di emergenza. In un primo momento, fino al 25 novembre 2020, la convenzione prevedeva il parcheggio gratuito per i dipendenti del Santa Chiara negli stalli di via Cammeo. Successivamente la facilitazione è stata prorogata sino al 30 giugno 2021, al prezzo di 27 euro al mese. Dal 1 luglio 2021 lo sconto è stato applicato ai parcheggi di piazza Del Sarto, non più a quelli di via Cammeo: la facilitazione è scaduta a marzo di quest'anno". Il motivo per il quale non è stata rinnovata è "il massiccio ritorno dei turisti in città - ha aggiunto Dringoli - anche piazza Del Sarto è quotidianamente occupata per intero dai mezzi dei villeggianti, La convenzione a 27 euro al mese per gli operatori sanitari rimane attiva invece nelle vie di Porta a Lucca e Porta Nuova".