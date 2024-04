Dopo Chianni, anche il Comune di Lajatico intende perseguire questo obiettivo grazie alla convenzione firmata il 23 aprile dal sindaco Alessio Barbafieri e l’amministratore della NSA, Mario Giusti, con cui si offrirà ai cittadini e alle imprese del territorio lo smaltimento gratuito o calmierato dei rifiuti risultanti dagli interventi di bonifica su tettoie, ricoperture di edifici e cisterne in Eternit.

La convenzione si ispira all’impegno di promozione degli interventi di rimozione dell’amianto ai fini di tutela della salute dell’uomo, che sia l’Europa sia l’Italia hanno supportato a livello normativo, attraverso diverse Direttive e Leggi (quali la n.257 del 27/03 e la n. 93 del 23/03/01), ed anche tramite Piani dedicati, come il Piano della Regione Toscana, istituito da Legge n. 51 del 19/09/13.

Fin da subito i cittadini e le imprese di Lajatico potranno avviare un iter dedicato e coordinato dal Comune per l’identificazione delle esigenze di bonifica e la conseguente garanzia di accesso allo smaltimento agevolato, quale incentivo fattivo alla rimozione dell’eternit che, se in stato di degrado, risulta potenzialmente rischioso per la salute.

"L'amianto è un materiale cancerogeno che può causare gravi problemi di salute se non correttamente smaltito. Riteniamo che questa agevolazione possa contribuire a facilitare la rimozione di questo materiale ancora molto presente sul territorio comunale. Smaltire l'amianto in modo sicuro è un dovere per tutelare la salute pubblica e l'ambiente. Si ringrazia La Grillaia e il Gruppo Vergero per la collaborazione" dichiara Alessio Barbafieri, sindaco di Lajatico.

"Noi de La Grillaia, parte del Gruppo Vergero, siamo lieti di poter mettere a sistema e a disposizione della collettività le potenzialità del nostro sito. Questa occasione è per noi un’importante opportunità per portare un cambiamento concreto su un territorio che intendiamo preservare, tutelare e promuovere. Ringraziamo il sindaco e l’amministrazione di Lajatico per aver voluto realizzare insieme questo intervento a beneficio del tessuto locale" afferma Marco Vergero, presidente del Gruppo Vergero, società controllante della NSA.