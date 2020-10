Coperte alle scuole e sul palazzo comunale per ricordare le vittime dell'immigrazione

Una coperta isotermica in dono alle scuole per celebrare il lavoro di chi ogni giorno salva migranti in mare da morte certa. E' l'iniziativa del Tavolo della memoria del Comune di Santa Croce sull'Arno per in occasione della 'Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione' che ricorre oggi sabato 3 ottobre. Le stesse coperte, per alcuni giorni, rivestiranno il portone del Palazzo Comunale come "simbolo della sacralità della vita umana". Le classi riceveranno inoltre materiale informativo legato al tema della Giornata per poter lavorare in classe con gli studenti e le studentesse.

La Giornata è stata istituita con la legge 45 del 21 marzo 2016 a sostegno della Memoria delle tante persone che, a causa delle condizioni in cui sono costrette ad affrontare spostamenti da un paese all’altro, perdono la vita. Nel 2013, appunto il giorno 3 ottobre, ha avuto luogo nei pressi delle coste di Lampedusa uno dei naufragi più tragici: un’imbarcazione si è rovesciata, provocando la morte di più di 350 persone. Quella del Mediterraneo è una delle rotte migratorie principali al mondo. E su tutte queste rotte si muore, indistintamente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Tavolo della Memoria che si è costituito per lavorare attorno ai temi della Memoria, promuove e sostiene iniziative pubbliche per sensibilizzare la cittadinanza sulle molteplici accezioni di questo tema. Del Tavolo fanno attualmente parte: i Servizi Educativi del Comune di Santa Croce sull’Arno/Comitato della Memoria dei ragazzi, i Servizi Culturali del Comune di Santa Croce sull’Arno, l’Istituto Comprensivo Statale, ANED, ANPI, Associazione Arturo, Centro Giovani Santa Croce Rock City, Pro Loco, Pubblica Assistenza.