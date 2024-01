Maltempo: vola la copertura di un edificio in ristrutturazione

Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda serata di ieri, 19 gennaio, in via Tosco Romagnola a San Frediano a Settimo nel Comune di Cascina per un dissesto statico. A causa del forte vento la copertura in rifacimento di un edificio in ristrutturazione si è infatti distaccata. Molti pannelli in polistirene sono caduti nella strada sottostante senza provocare comunque danni ne' a persone ne' a cose. La viabilità è stata interrotta fino alla messa in sicurezza dei luoghi dell'intervento. Sul posto anche la Radiomobile dei Carabinieri.