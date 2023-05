Copia delle cartelle cliniche online: attivo il servizio in Aoup

Dal 2 maggio a Pisa è possibile ricevere copia digitale delle cartelle cliniche di pazienti dimessi a partire dal primo gennaio 2022. L’Azienda ospedaliero-universitaria pisana è una delle prime, in Italia, a offire questa possibilità: usando la app Bcure (scaricabile da Google Play e Apple Store), si potranno infatti avere in formato .pdf, al costo di 6 euro, copie legalmente conformi di cartelle cliniche o referti del Pronto Soccorso.

Sempre in formato digitale e allo stesso costo - ma scaricando e firmando un modulo si può ricevere via email copia della documentazione sanitaria collegandosi al sito web dell'Aoup, link 'cartella clinica'. Come in precedenza, rimane comunque possibile ottenere i documenti in formato cartaceo, ovviamente con tempi più lunghi e con costi che vanno dai 20 ai 50 euro, scrivendo a ufficio.cartellecliniche@ao- pisa.toscana.it o telefonando allo 050 99 28 28 il martedi e il giovedi dalle 8.30 alle 12.