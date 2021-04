Vela, i trofei di Luna Rossa passano da Pisa

Le coppe del team toscano, che si è piazzato secondo alle spalle di New Zealand nell'ultima America's Cup, sono state sdoganate nella città della Torre

L'aria delle regate e della grande vela passa da Pisa. Sono stati infatti sdoganati nella città della Torre i trofei assegnati al team Luna Rossa Prada Pirelli (con sede fiscale in Toscana), qualificatosi secondo alla 36ª edizione dell’America's Cup.

Le coppe 'Prada Cup', 'Lipton Tea Cup' e “Pell Cup _ America's Cup Challenger I.L.Y.C.' sono pervenute via terra dall’aeroporto di Malpensa per la definitiva e libera disponibilità della merce. I funzionari dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Pisa hanno provveduto, con celerità e nel rispetto delle norme doganali, al rilascio dell’autorizzazione all’importazione dei trofei che dunque saranno a disposizione del team di Luna Rossa.