Copri mascherine con marchi famosi contraffatti: denunciato commerciante

Venerdì di controlli tra i banchi del mercato di Pontedera per la Polizia Locale, per verificare il regolare svolgimento dell'appuntamento settimanale secondo le norme anti-Covid che per il contrasto di eventuali condotte illecite. In questo contesto è stato denunciato un commerciante di nazionalità cinese, titolare di un posteggio, trovato a vendere oltre al normale abbigliamento anche dei copri mascherine, riportanti marchi di note ditte come Gucci, Louis Vuitton, Nike.

I controlli successivi hanno permesso di confermare la non autenticità dei marchi riportati e pertanto la merce, circa 100 pezzi, è stata sequestrata e l'uomo denunciato per introduzione di merce con marchi contraffatti e ricettazione. I controlli tra i banchi continueranno anche nelle prossime settimane, sia in divisa che in abiti civili.