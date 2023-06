Corale polifonica cascinese al Centro trasfusionale: donazioni al ritmo di musica

Ancora un’apertura straordinaria domenicale del Centro trasfusionale dell’Aoup all’insegna della musica e della solidarietà il 4 giugno, con il concerto della Corale polifonica cascinese (https://www.corale-polifonica-cascinese.it/) diretta dal maestro Luciano Parenti, che si esibirà in mattinata (a partire dalle 10 alle 11.30 circa) con musiche tratte dalle colonne sonore dei cartoni animati.

'Cartoon in musica: concerto animato al Centro trasfusionale': questo il titolo dell’iniziativa per attirare famiglie e visitatori e sensibilizzare ancora una volta la popolazione sul tema, specie ora che si avvicina la stagione estiva che porta sempre con sé un calo fisiologico delle donazioni, cui fa da contraltare invece un aumento del fabbisogno di sacche di sangue ed emocomponenti, dovuto all’incremento degli incidenti correlati ai flussi turistici e alle vacanze. L’iniziativa è organizzata dallo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti (diretta dal dottor Alessandro Mazzoni), in collaborazione con le associazioni dei donatori ed è solo la prima di una lunga serie in questo periodo che prelude all’estate.

Intanto, con la donazione del 20 maggio scorso in occasione del 'Concerto del Coro dell'Università di Pisa' (pianista Silvia Mannari, direttore Stefano Barandoni, nella foto), in cui sono state eseguite musiche di Schumann, Rossini e Verdi, sono state raccolte 42 donazioni (16 sangue intero, 14 emocomponenti, 12 differite).

Si ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione, chiamare le associazioni dei donatori o telefonare alla struttura allo 050/993741-3742.