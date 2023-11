Scomparsa di Anna Romei: il cordoglio della politica pisana

La politica pisana piange la scomparsa di Anna Romei, per molti anni militante nelle file del centrosinistra e attiva a livello locale e provinciale. "Sono colpito ed intimamente commosso dalla notizia della scomparsa di Anna Romei.Con lei ho condiviso i 10 anni più intensi e coinvolgenti del mio impegno politico - istituzionale. Quelli trascorsi dal 2004 al 2014 alla guida della Provincia di Pisa" afferma Andrea Pieroni, consigliere regionale del Partito Democratico.

"Anna è stata un’ottima assessora, appassionata, intelligente, pragmatica, sensibile, in materie ed ambiti delicati e qualificanti quali welfare, lavoro, formazione, associazionismo, terzo settore e pari opportunità. Per me, conoscerla, fu una bella scoperta. Rifuggiva posizioni schematiche ed ideologiche; intransigente sui diritti delle persone e delle donne. Confrontarsi con lei era sempre utile, proficuo e stimolante. Era schietta e diretta, non le mandava a dire. Sapeva comunque stare in squadra, condividendo alla fine scelte che magari non erano quelle da lei auspicate".

Pieroni conclude: "Al termine di giornate impegnative, mi capitava di soffermarmi a chiacchierare con lei, in modo aperto ed amichevole anche di vicende umane e personali. Le piaceva andare oltre la politica e l’amministrazione. Era donna di cultura e come tale si dilettava nello scrivere. Ed era un piacere leggere i suoi lavori. Mai banale né superficiale, ironica e libera nei giudizi. Per me è stata spesso un solido punto di riferimento. Coriacea e caparbia, si è data fino in fondo senza risparmiarsi, con la fatica che pure le derivava da uno stato di salute non troppo benigno con lei".

Anche l'assessore regionale Alessandra Nardini si unisce al cordoglio: "Con Anna Romei perdiamo un esempio prezioso di come le donne possono davvero fare la differenza nelle istituzioni. Anna Romei era femminista nel pensiero e nelle azioni e la ferma volontà di garantire reali pari opportunità è stata un faro del suo agire da amministratrice, prima come assessora a Cascina, poi come assessora provinciale con deleghe, tra le altre, alle politiche del lavoro e alle pari opportunità tra il 2004 e il 2014".

"L'ho conosciuta proprio in quel ruolo, quando io ero una giovanissima Consigliera comunale con delega alle pari opportunità a Capannoli, e lei venne ad una nostra iniziativa sul bilancio di genere che avevamo potuto realizzare grazie ai fondi della legge regionale 16/2009 - aggiunge Nardini - Da oggi, ancora di più, ogni volta che penserò alla nostra legge sulla Cittadinanza di genere, il pensiero correrà a lei".

"Voglio anche ricordare come, da assessora al lavoro, fosse profondamente stimata per il suo infaticabile impegno nelle varie crisi aziendali che riguardarono al tempo il nostro territorio, e per la sua reale pratica di concertazione con le parti sociali. Nel ricordarla voglio anche sottolineare un altro tratto del suo impegno: il rafforzamento la rete dei centri per l'impiego nella nostra provincia che aveva portato avanti, sulla cui eredità abbiamo gettato le basi per proseguire la nostra azione in questo senso. Rivolgendole un ricordo commosso, c’è la consapevolezza che la sua figura resta e resterà un punto di riferimento importante per chi si occupa di politiche del lavoro e politiche di genere e, in particolare, per noi donne impegnate nelle istituzioni".

La senatrice PD Ylenia Zambito sottolinea con commozione: "Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa di Anna Romei, militante politica, amministratrice e soprattutto una grande persona con la quale ho condiviso un'amicizia da quando, poco più che ventenne, mi fu chiesto di candidarmi al Consiglio comunale di Pisa. Al tempo, come in molte altre occasioni, Anna mi dette consigli e spunti utilissimi, parole che spesso mi sono state di aiuto nell'affrontare temi e problemi che caratterizzano l'attività del rappresentante politico e dell'amministratore".

"Era una donna dotata di un'intelligenza superiore, caratterizzata da grandi generosità e altruismo, sempre molto appassionata in tutto quello che faceva, con determinazione e tenacia, ma senza perdere quella gentilezza accompagnata da quei modi un po' dissacranti che ne tracciavano il profilo di una persona piacevole e disposta all'ascolto e al dialogo. La comunità democratica è oggi molto più povera senza la sua Anna".