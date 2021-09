Morto sul lavoro a San Giuliano Terme, il cordoglio di Giani: "Situazione drammatica"

"Esprimo il mio cordoglio ma anche tutto il mio sgomento per l'ennesima vittima sul lavoro in Toscana. Siamo davanti a una situazione ormai drammatica. Dobbiamo essere molto determinati e decisi ad intervenire. Occorre mettere in campo un'attenzione mirata sulle modalità di lavoro al fine di controllare anche dall'esterno, in determinate condizioni, le situazioni di concreto pericolo". Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel commentare la tragedia avvenuta ieri a Pontasserchio, nel Comune di San Giuliano Terme, dove un agricoltore di 54 anni ha perso la vita dilaniato da una trebbiatrice.

"Bisogna adesso investire in modo concreto sulla formazione e sulla prevenzione per far crescere la sicurezza sui luoghi di lavoro" ha aggiunto il presidente Giani. "Mai abbassare la guardia. Le attenzioni non sono mai sufficienti. L’eccesso della confidenza, così come a volte la stanchezza, possono essere fatali": aggiunge il presidente di Coldiretti Pisa, nonché Coldiretti Toscana, Fabrizio Filippi. "Il primo pensiero - prosegue Filippi - va alla famiglia dell’agricoltore e ai suoi cari. Da parte della nostra organizzazione le più sincere condoglianze e la nostra vicinanza".

La progressiva sostituzione di vecchi macchinari e trattori con mezzi più moderni e sicuri, l’impiego della tecnologia nelle lavorazioni ed una crescente cultura della sicurezza nelle campagne hanno contribuito a ridurre notevolmente i rischi connessi all’attività lavorativa in agricoltura. Gli indicenti nelle campagne sono calati del 30% tra il 2016 ed il 2020 rappresentando oggi circa il 6% del totale degli infortunati denunciati in Toscana. E così anche i decessi che sono crollate del 50% tra 2015 ed il 2020 (fonte Inail).

"ll trend registrato nelle campagne conferma il prezioso lavoro di ammodernamento delle imprese agricole fatto in questi anni - spiega ancora Filippi - per rendere il lavoro in agricoltura tecnologicamente più avanzato, ma anche più sicuro. Nella provincia di Pisa questo trend è addirittura migliore della media regionale: il totale di infortuni in agricoltura rappresenta il 3% del totale di infortuni. Molto resta tuttavia ancora da fare e per questo è necessario continuare con decisione sulla strada intrapresa con interventi per la semplificazione, la trasparenza, l’innovazione tecnologica e la formazione, che sappiano accompagnare le imprese nello sforzo di prevenzione in atto".