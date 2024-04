Morte di Mattia Giani, il ricordo del difensore della Roma Mancini: "Ogni pensiero va a te"

"Ciao Matti. Oggi ogni pensiero va a te, il nostro fratellino del nostro amato zio Elia. Caro zio Eli siamo distrutti e non ci sono parole, ma ci stringeremo e nelle difficoltà ti aiuteremo a rialzarti noi e le tue nipotine. Mattia, che la terra ti sia lieve". Scrive così su Instagram il difensore della Roma Gianluca Mancini che ricorda Mattia Giani, il calciatore 26enne del Castelfiorentino United e originario di Ponte a Egola, morto ieri mattina all'ospedale Careggi di Firenze in seguito al malore che lo ha colpito domenica durante la partita del campionato di Eccellenza contro il Lanciotto Campi. Mattia Giani era il fratello di Elia, fidanzato della sorella di Mancini che ha anche postato una foto con lo sfortunato attaccante sanminiatese.



"Hai lottato come eri solito fare in campo, indossando i nostri colori, ma un destino crudele ti ha portato via. Onorati di averti conosciuto ed apprezzato, prima come uomo e poi come atleta, sentiamo un vuoto immenso. Fai buon viaggio Mattia! Un abbraccio forte alla famiglia" scrive sui social il Castelfiorentino United che dalla gioia di veder tornare in campo Mattia dopo un infortunio è passato al dramma per una tragedia che lascia senza parole.



Tante le società calcistiche che hanno dedicato un ricordo alla memoria dell'attaccante scomparso, dalla Roma alla Fiorentina al Napoli, passando per Empoli e Pisa, società queste ultime dove Giani aveva militato nel settore giovanile.



“Esprimo il mio più profondo cordoglio e quello della Federazione Italiana Giuoco Calcio ai familiari di Mattia - afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina - l’intero movimento calcistico italiano si stringe attorno a coloro che gli volevano bene, al club Castelfiorentino e agli amici del Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti. Siamo di fronte a una tragedia che ha scosso tutti - sottolinea il presidente federale - avvenuta peraltro nel giorno dell’anniversario della morte del compianto Piermario Morosini e nella stessa giornata in cui ha accusato un malore anche il calciatore della Roma Evan Ndicka. Negli anni scorsi è stato fatto molto a tutela della salute dei tesserati ed eventi così drammatici ci ricordano come la prevenzione debba essere sempre una priorità”.

In memoria di Giani verrà osservato un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata di lunedì e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi.