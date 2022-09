Pisa saluta la leggenda 'Vocina': appuntamento in Curva Nord

La scomparsa del leggendario 'Vocina', all'anagrafe Aureliano Nardini, ha riunito nel cordoglio tutta la città. Veramente tutti, almeno una volta, hanno avuto modo di vedere o parlare di questa persona che ha devotamente servito il club nerazzurro per tutta la vita. Anche il tecnico Luca D'Angelo ha riservato parole emozionate al ricordo di 'Vocina': "Aureliano per tutti noi era 'vocina', la prima persona che vedevi quando arrivavi all'Arena. C'è sempre stato, in ogni momento e dopo ogni partita e anche quando non è più potuto essere presente sentivamo ugualmente la sua vicinanza. Per questo ci mancherà e mi mancherà ma sono convinto che anche da lassù continuerà a starci vicino e a fare il tifo per noi".

Anche i gruppi della Curva Nord 'Maurizio Alberti' salutano con affetto e dolore Aureliano. E in occasione del suo ultimo viaggio richiamano gli sportivi a un appuntamento particolare nel pomeriggio di sabato 24 settembre: "La storia di una squadra di calcio, che è sempre legata alla città, comprende tanti aspetti. C'è la storia dei risultati, degli allenatori, dei giocatori. E c'è la storia del 'dietro le quinte' che quasi sempre è più sanguigna, è più vera. E' la storia della gente. Quella che non si vede su Sky ma che vive chi va allo stadio in settimana, o attacca gli striscioni mille ore prima, o si ferma a un autogrill durante una trasferta. Aureliano Nardini non è stato solo il custode dello stadio. E' stato il custode di un pezzetto di storia, quella di un Pisa meno mediatico, meno social, ma più verace. Il custode di tanti ricordi e momenti che adesso dovremo portare avanti noi. Lo saluteremo come merita, alla nostra maniera. Il ritrovo allo stadio è per le 14.30 di sabato pomeriggio. Entreremo in Curva, lo aspetteremo per l'ultima volta sotto la Nord. E alzeremo la Voce per lui.

Ciao Vocina.

I tuoi ragazzi della Curva Nord".