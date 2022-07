Gli Amici di Pisa piangono la scomparsa di Italo Monsellato

Gli Amici di Pisa sono rimasti sconvolti e senza parole alla notizia dell’improvvisa scomparsa del consigliere Italo Monsellato, figura carismatica e dinamica in seno al Direttivo dell’Associazione. Sommergibilista, lavorò negli ultimi anni di servizio all’Accademia Navale a Livorno prima di avvicinarsi alla 'Pisanità'. "Benché non fosse pisano nascita, in questi anni ha dimostrato e testimoniato fattivamente un forte attaccamento, appassionandosi alle cose di Pisa" scrive nel messaggio di cordoglio l'associazione.

"La sua febbrile attività lo aveva portato ad ampi riconoscimenti in seno agli Amici di Pisa tanto da seguire passo passo la realizzazione del nuovo labaro del sodalizio, di cui era molto fiero, presentato lo scorso 24 marzo durante la cena dell’ultimo dell’anno nello stile pisano 2022. Italo avrebbe dovuto collaborare, con il solito contagioso entusiasmo, ai preparativi per l’edizione 2022 de 'Lo Die di Santo Sisto', il prossimo 6 Agosto. In questo momento di grande dolore, la Presidente, il Direttivo, i Probiviri e il Collegio dei Revisori porgono le condoglianze alla moglie Livia e alla figlia Suana". Il funerale si terrà presso la chiesa di San Michele Arcangelo a Casciavola lunedì 18 luglio alle ore 10.30.

Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti da molte figure di spicco della città. Il consigliere comunale Riccardo Buscemi ha ricordato Monsellato così: "Ci ha improvvisamente lasciati l'amico Italo Monsellato. Un abbraccio affettuoso e condoglianze a tutta la famiglia. Italo Monsellato era veramente una persona stupenda, un amico, sempre disponibile, sorridente, accogliente, ti metteva a suo agio. Amava la sua famiglia, la Patria Italia, la nostra città, era fiero di essere stato marinaio e sommergibilista, volevo conoscere da lui i racconti e le avventura di una vita nelle profondità del mare. Era un uomo del fare e gli piaceva impegnarsi per le persone e la sua comunità. Grazie Italo per la Tua amicizia e per le belle foto insieme dove tu riveli la serenità che ti caratterizzava". Anche un altro consigliere, Alessandro Bargagna, ha riservato un pensiero commosso: "Ciao Italo Monsellato. Non potrò mai dimenticare una persona speciale come te".

Il vicesindaco di Pisa, Raffella Bonsangue, lo ricorda così: "Italo ci ha lasciato, improvvisamente, lasciandoci attoniti, tristi ed addolorati. Ci mancherá il suo sorriso, la sua gentilezza, il suo amore per il #mare, un Marinaio d' Italia, fino in fondo e oltre. Sono vicina alla famiglia, a cui esprimo le mie più sentite condoglianze: buon vento, caro Italo". Anche da Cascina arriva il saluto a Monsellato. Questo il commiato di Dario Rollo, ex sindaco della città: "Hai posato lo zaino improvvisamente e sei andato avanti. Sei stato un marinaio, un sommergibilista, un patriota, una bella persona..un Amico! Cieli blu Italo!". Questo il saluto dell'associazione Insieme per Pisa: "Noi Dell Associazione Insieme Per Pisa vorremmo ricordare una persona che ci ha lasciato improvvisamente ricordando i tempi passati per interessi comuni volti a valorizzare la città di Pisa. Ovunque tu sia un saluto da tutti noi caro Italo".