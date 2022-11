Associazioni e politica pisane piangono la scomparsa di Luca Ciappi

Confcommercio Provincia di Pisa piange l'improvvisa scomparsa del suo ex presidente Luca Ciappi, indimenticato e stimato dirigente che ha ricoperto la massima carica dell'associazione di via Chiassatello dal 2008 al 2013. "La presidenza e la direzione, insieme alla giunta, al consiglio e all'intera struttura di Confcommercio si stringono intorno alla famiglia Ciappi" dichiara il presidente Stefano Maestri Accesi. "Una perdita dolorosa per la nostra associazione, che Ciappi ha guidato con competenza e professionalità dal 2 luglio del 2008 al 10 dicembre del 2013, raccogliendo il testimone dallo storico presidente Alessandro Carrozza. E' proprio grazie alla lungimiranza della triade conmposta da Ciappi, Carrozza e Stefano Bottai che la Confcommercio pisana, sul finire del primo decennio degli anni duemila, ha risollevato le proprie sorti, diventando in breve tempo l'associazione leader del territorio, anche grazie alla scommessa risultata vincente, di affidare la direzione dell'associazione al direttore Federico Pieragnoli".

Classe 1952, nella sua lunga carriera Luca Ciappi è stato consigliere comunale e, dal 1990 al 1994, assessore al bilancio del comune di Pisa nella giunta Cortopassi. Tra le sue molteplici esperienze professionali, che vanno dalla gestione di strutture ricettive, servizi di assistenza alle imprese, consulenza finanziaria, si evidenzia l'incarico di presidente della società Sviluppo Navicelli spa (dal 2005 al 2009), e quello di consigliere di Fidi Toscana per 11 anni. "Impossibile dimenticare le tante iniziative e le battaglie affrontate insieme" ricorda il direttore Federico Pieragnoli. "Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore. Nel corso del suo mandato ha dimostrato grandissime qualità umane e professionali, dialogando con imprenditori e professionisti di tutte le categorie rappresentate dall'associazione, istituzioni e amministratori. Rimarrà per sempre nella storia della nostra associazione".

Ciappi è stato anche esponente di spicco della Democrazia Cristiana di Pisa e di essa anche segretario provinciale, collaboratore dei deputati DC pisani. E’ stato anche presidente del Teatro. Sono giunti numerosi messaggi di condoglianze dai suo amici DC all’associazione Scudo Crociato, in particolare di Luciano Della Croce, suo amico da sempre e colui che lo avvicinò alla DC, Patrizia Ciampi, Rodolfo Pastore, Andrea Serfogli, Riccardo Buscemi, Maurizio Ferrucci, Giandomenico Nizzi, Carmelo Castorina, Guido Colaone, Luca Battistini.

"L’associazione Scudo Crociato - commenta il presidente Giovanni Garzella - si unisce al dolore della famiglia. Io personalmente lo ricordo come un uomo estremamente intelligente e buono. Ebbi l’onore di succedergli al suo assessorato". Altri amici hanno manifestato un loro pensiero. L'ex segretario provinciale Aldo Santilli: "Sono profondamente colpito per la scomparsa di Luca. Lo ricordo e lo ho apprezzato come amministratore pubblico come uomo e come professionista". Da Buti Fabio Taglioli: "Ricordo con nostalgia i momenti trascorsi insieme". L’ex segretario regionale DC Piero Pizzi: "Come segretario provinciale della DC è da tutti stato apprezzato per la sua competenza e generosità. La sua scomparsa è una perdita per tutta la città". L’ex consigliere provinciale Carlo Dolci: "Grande e vero amico personale e della mia famiglia, democristiano impegnato in tanti ruoli, ci lascia veramente distrutti". Andrea Paganelli: "Un carissimo amico. Divenni il suo più diretto collaboratore quando fu segretario provinciale , fu una bellissima esperienza". Leonardo Mattolini:"Politico di razza ed uomo di valori".