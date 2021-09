Coronavirus in Toscana: i nuovi positivi sono 279

Arrivano dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani i primi aggiornamenti quotidiani sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus all'interno della Toscana. Martedì 14 settembre sono stati registrati 279 nuovi positivi su 17.516 test, di cui 7.099 tamponi molecolari e 10.417 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,59% (5,4% sulle prime diagnosi).

Il governatore alla comunicazione sui nuovi positivi ha aggiunto anche un grafico che evidenzia l'andamento degli ingressi nelle terapie intensive toscane nella settimana dal 6 al 13 settembre. Su 29 ingressi complessivi, ben 26 hanno interessato soggetti non vaccinati: soltanto 3 i soggetti con almeno una dose anti-Covid che sono finiti in terapia intensiva. Tra le persone non vaccinate che hanno avuto bisogno del livello più elevato di assistenza ospedaliera anche sette under 40. Sul fronte della campagna vaccinale, la Toscana ha raggiunto le 5.108.788 di dosi anti-Covid somministrate, pari al 91,2% di quelle complessivamente a disposizione al momento.