Coronavirus, Mazzeo esulta: "Mai così pochi ricoverati da ottobre"

Bilanci positivi in Toscana riguardo all'andamento dell'epidemia di Coronavirus: a tirare le somme degli ultimi dati in costante, e corposo, calo è il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Dalla sua pagina Facebook, Mazzeo evidenzia che "i ricoverati nelle strutture ospedaliere della Toscana sono 660: per ritrovare un dato così basso bisogna risalire fino al 23 ottobre scorso". Le persone ospitate nelle terapie intensive sono 130, quelle ricoverate nei reparti ordinari quindi sono 530.

"Meno ricoveri vuol dire che la sanità toscana può riprendere molte altre attività ordinarie che erano state sospese per l'emergenza Coronavirus - continua il presidente del Consiglio regionale - continua anche la campagna vaccinale, che oggi sfiora quota 2 milioni di dosi somministrate: al momento sono 1.972.966". Proprio riguardo alla campagna vaccinale, Mazzeo aggiunge che "la Toscana vuole incrementare la sua capacità vaccinale, per questo ieri sono stati firmati tre accordi che permetteranno di somministrare fino a 55mila dosi al giorno: con i medici di famiglia, con i farmacisti e con gli odontoiatri. Da giugno i medici di famiglia proseguiranno, dopo gli over 80, la vaccinazione degli assistiti che hanno tra 60 e 79 anni: per loro il vaccino a disposizione sarà il Johnson & Johnson. I cittadini potranno rivolgersi direttamente al medico oppure sarà il medico stesso a chiamarli".

"Sempre dalle prime settimane di giugno si parte anche con i vaccini in farmacia - continua Antonio Mazzeo - di nuovo Johnson & Johnson e Astrazeneca, in base alle disponibilità. Ci si prenota direttamente in farmacia, senza passare dal portale regionale. Quanto agli odontoiatri, nel loro caso si tratta di un arruolamento (su base volontaria) per irrobustire il personale già operativo nei centri vaccinali". E poi l'obiettivo finale: "Vaccinare più toscani possibili per raggiungere l'immunità di gregge entro la fine di settembre. Forza Toscana!".