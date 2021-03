Coronavirus, l'appello del sindaco di Bientina: "I casi crescono pericolosamente. Proteggiamoci"

Cresce l'onda dei contagi, soprattutto in provincia. Negli ultimi giorni l'aumento dei nuovi positivi al Coronavirus si è accentuato al di fuori dell'hinterland di Pisa: uno dei luoghi maggiormente battuti dal virus è Bientina. Per questo motivo il sindaco Dario Carmassi ha rivolto un appello accorato alla cittadinanza attraverso la pagina Facebook del Comune. "Siamo arrivati a un anno di emergenza sanitaria - è il pensiero di Carmassi - ma purtroppo non è finita".

"Bientina da ormai una settimana vede un costante aumento dei nuovi positivi - prosegue - e il suo territorio è tra i più alti in provincia di Pisa per il rapporto tra casi testati e popolazione. Rischiamo concretamente delle conseguenze pesanti per il Comune: sarebbe un vero disastro per le attività commerciali e per tutti i cittadini. Non intendo lanciare un messaggio catastrofico: voglio però sottolineare i corretti comportamenti che dobbiamo sforzarci di mantenere nelle prossime settimane".

Il sindaco Dario Carmassi chiede ai suoi concittadini di "evitare che il virus sia scomparso. La mascherina è la barriera più forte per arginarlo, insieme ad un comportamento coscienzioso. Rivolgiamoci ai medici quando avvertiamo qualche sintomo sospetto: evitiamo di curarci da soli o, peggio, trascurare i problemi di salute. Non nascondo che Bientina è sotto la lente d'ingrandimento delle istituzioni: il Comune rischia di diventare una delle prime aree rosse della provincia di Pisa".

Il primo cittadino di Bientina continua: "Comportandoci correttamente non soltanto difendiamo noi stessi, ma proteggiamo le persone più deboli: anziani, malati cronici, pazienti oncologici, i disabili e tutte le persone che hanno bisogno di cure e attenzioni. Si tratta di una forma di rispetto e di senso civico. Quindi intensificheremo i controlli attraverso Forze dell'ordine e Polizia Municipale".