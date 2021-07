Coronavirus in provincia: nessun caso a Pisa, 4 in Valdera

Il punto sull'andamento dei contagi in provincia nel bollettino Asl del 3 luglio

Nel territorio di competenza dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, secondo le proprie modalità orarie di rilevazione, sono 7 i casi positivi segnalati nel bollettino di oggi, 3 luglio.

Per quanto riguarda l'area pisana non sono stati registrati nuovi positivi nelle ultime 24 ore. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 63,4%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 - 92%; da 70 a 79 anni - 89,3%; da 60 a 69 anni - 84%; da 50 a 59 anni - 76,7%; da 40 a 49 anni - 45,2%; da 30 a 39 anni - 49,2%; da 20 a 29 anni - 35,8%; da 12 a 19 anni - 19,9%.

Per quanto riguarda l'area della Valdera e dell'Alta Valdicecina sono 4 i casi registrati: 1 Ponsacco, 2 Santa Maria a Monte, 1 Terricciola. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 59,2%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 - 92,8%; da 70 a 79 anni - 87,3%; da 60 a 69 anni - 81,7%; da 50 a 59 anni - 73,3%; da 40 a 49 anni - 38,3%; da 30 a 39 anni - 42,7%; da 20 a 29 anni 32,4%; da 12 a 19 anni 17,8%.

Per la zona delle Valli Etrusche non ci sono nuovi casi segnalati.

Per la zona del cuoio 1 nuovo positivo a Santa Croce sull'Arno.