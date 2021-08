Coronavirus in Toscana: i nuovi positivi sono 844, registrati altri 6 decessi

I primi aggiornamenti quotidiani sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana giungono, come di consueto, dai canali social del governatore Eugenio Giani. Giovedì 18 agosto i nuovi positivi registrati sono 844 su 14.227 test, di cui 9.406 tamponi molecolari e 4.821 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,93% (12,5% sulle prime diagnosi). Gli attualmente positivi sono oggi 12.320, +1,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 360 (6 in più rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne con un'età media di 78 anni.

Rispetto a una settimana fa si conferma il trend di lieve decrescita della curva. Il 12 agosto i nuovi positivi erano 876 su un numero minore di test: 13.691, circa seicento in meno rispetto a quelli processati nelle ultime ventiquattro ore. Anche il tasso dei nuovi positivi si conferma in calo: una settimana fa era del 6,4% (oggi 5,93%) e la positività delle prime diagnosi si attestava al 13,6% (oggi è al 12,5%). Prosegue anche la campagna vaccinale: in Toscana sono state somministrate 4.604.247 dosi, pari al 91,2% del totale a disposizione attualmente.