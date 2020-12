Coronavirus a Calci: parte la distribuzione delle mascherine gratuite

Il Comune di Calci e la Protezione Civile Comunale hanno acquistato un quantitativo di 100mila mascherine di tipo chirurgico standard che saranno gratuitamente distribuite ai cittadini nei prossimi mesi a cadenza regolare. Al via, da domani lunedì 21 dicembre e fino a martedì 5 gennaio 2021 compreso, la prima distribuzione di 5 mascherine a testa presso le 3 attività economiche del paese che hanno avanzato la propria candidatura spontanea.

Le prime 5 mascherine a testa si potranno, dunque, ritirare in una di queste tre attività in giorni e orari di apertura: 1) Parafarmacia La Certosa, via Vincente della Chiostra - tutti i giorni in orario di apertura; 2) La Bottega dei Sapori via XX Settembre - tutti i giorni in orario di apertura; 3) Panetteria Bolognese Calci via Roma - tutti i giorni in orario di apertura.

I cittadini dovranno portare con sé la tessera sanitaria e quella di tutte le persone per le quali ritirano le mascherine; dovranno altresì indossare la mascherina, rispettare il distanziamento, le indicazioni dei gestori dei negozi ed evitare la creazione di qualsiasi forma di assembramento.