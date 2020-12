Coronavirus, dal 1 gennaio al via la campagna vaccinale su larga scala in Aoup

Dopo la prova generale del V-Day avvenuta domenica 27 dicembre, con la vaccinazione contro il Covid-19 in contemporanea in tutta Europa su una prima selezione di persone, il 1 gennaio 2021 comincia la campagna vaccinale vera e propria anche in Aoup. Si prevede di coinvolgere tutti i dipendenti, sanitari e non, e il personale che opera a vario titolo in ospedale (specializzandi, tirocinanti, fornitori, manutentori, ditte pulizie, ristorazione).

Si comincerà dal personale dei reparti Covid e di tutte le aree comunque Covid-correlate anche per le consulenze specialistiche, per poi arrivare gradualmente a coinvolgere tutti coloro che si sono prenotati sulla piattaforma regionale.

Al momento sono arrivati 3500 vaccini e altri ne arriveranno nei prossimi giorni in base alla programmazione stabilita a livello centrale e regionale. La sede della vaccinazione è l’Edificio 3 allo stabilimento ospedaliero di Cisanello, al Primo piano, dove sono state individuate le stanze dedicate alla preparazione delle dosi e gli ambulatori per la somministrazione. Le sedute vaccinali saranno effettuate la mattina dalle 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 13 alle 17. Saranno impiegati farmacisti per la preparazione delle dosi, medici, infermieri e operatori socio-sanitari.

La somministrazione del primo ciclo di vaccino dovrebbe concludersi in una decina di giorni. Il secondo ciclo (la dose di richiamo) dovrebbe, compatibilmente con la tempistica della fornitura nazionale, cominciare dopo circa tre settimane.