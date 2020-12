Covid, strage nella casa di riposo di Lari: 14 decessi e ospiti quasi tutti positivi

E' critica la situazione nella casa di riposo di Lari letteralmente travolta da questa seconda ondata della pandemia da Covid e dove in pochi giorni si sono registrati ben 14 decessi.

A fare il punto della situazione è il sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni. "La struttura, nella cui gestione è subentrata tempestivamente l'Azienda Usl, è adesso total covid, poiché gli ospiti sono tutti positivi tranne uno. Purtroppo all'interno della struttura si conta un numero importante di decessi. A tutti loro va il nostro pensiero e ai loro familiari le più sincere e sentite condoglianze - afferma il primo cittadino - anche a causa del numero dei decessi nella settimana che si sta concludendo, in stretto coordinamento con la Società della Salute su richiesta del Comune, il gruppo di verifica e sostegno delle RSA è nuovamente andato a controllare la situazione all'interno della casa di riposo dove non sono emerse criticità circa l'applicazione dei protocolli anti-Covid-19. Gli ospiti sono costantemente monitorati dal personale sanitario presente, tra cui infermieri, oss e operatori USCA, con l'aggiunta di medici specialisti. I medici giornalmente verificano lo stato di salute di tutti gli ospiti della struttura e, nel caso in cui i sanitari lo ritengano necessario, viene disposto il trasferimento in ospedale. Purtroppo in tanti casi, vista la situazione clinica pregressa dei pazienti e la loro età, tutto questo non basta. Ma la cosa su cui mi preme rassicurare tutti - prosegue il sindaco - è che le strutture della sanità pubblica si sono tempestivamente attivate e il Comune con la Società della Salute verifica che si stia facendo tutto il possibile per la salute e il benessere degli ospiti di entrambe le RSA del nostro territorio".

"Proprio in virtù di questo monitoraggio abbiamo riscontrato nello scorso fine settimana una criticità, onestamente non accettabile, circa le informazioni ai familiari degli ospiti e la possibilità per gli stessi familiari di sentire i propri cari - sottolinea Terreni - mi sono personalmente attivato affinché si ponesse tempestivo rimedio a quanto riscontrato. Adesso è stato attivato un numero dedicato, al quale i familiari degli ospiti possono rivolgersi, in una fascia oraria riservata, per avere notizie dei propri cari".