Coronavirus: 14 casi in provincia di Pisa nell'ultima settimana

L'Azienda Usl Toscana nord ovest aggiorna sui dati legati al Coronavirus per la settimana da lunedì 3 a lunedì 10 agosto 2020. Nell’area vasta si sono registrati 72 nuovi casi positivi, di cui: 5 nel Comune di Pisa, 7 a Casciana Terme-Lari, 2 a Ponsacco. Oggi, 11 agosto, riscontrato anche un nuovo caso nel comune di Pontedera. Il totale aggiornato è quindi complessivamente di 3648 casi positivi residenti sul territorio aziendale.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare il numero dei guariti: ad oggi si sono registrate 3430 guarigioni virali (i cosiddetti negativizzati). I decessi sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest sono 464, nessun morto nell’ultima settimana. Le zone più colpite, in coerenza e conseguenza ai territori più colpiti dal virus, sono state la Lunigiana (100 decessi, 82 per residenza), la Versilia (con 80 decessi, 81 per residenza) e le Apuane (74 decessi, 69 per residenza).

Per quanto riguarda i ricoveri per 'Covid-19', negli ospedali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest sono in totale 9, di cui 2 in terapia intensiva. Dal monitoraggio giornaliero, su tutto il territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, ad oggi sono 516 (l’altra settimana erano 301) le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.