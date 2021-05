Coronavirus nei comuni: 10 nuovi casi a Pisa, 9 a Santa Croce

Nel territorio di competenza dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, secondo le proprie modalità orarie di rilevazione, sono 179 i casi positivi segnalati nel bollettino di oggi, 9 maggio.

Per quanto riguarda l'area pisana sono in totale 18 i casi rilevati: Cascina 1, Crespina Lorenzana 3, Fauglia 1, Pisa 10, San Giuliano Terme 1, Vecchiano 1, Vicopisano 1.

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 35.631 prime dosi e 18.206 seconde dosi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 33,4%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

- over 80 91,3%;

- da 70 a 79 anni 68,2%;

- da 60 a 69 anni 25,6%.

Per quanto riguarda invece l'area della Valdera e dell'Alta Valdicecina sono stati registrati in totale 16 casi: Bientina 1, Casciana Terme Lari 5, Ponsacco 7, Pontedera 2, Santa Maria a Monte 1.

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 31.971 prime dosi e 16.428 seconde dosi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 27,9%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

- over 80 92,7%;

- da 70 a 79 anni 65,7%;

- da 60 a 69 anni 19,9%.

Per quanto riguarda l'area delle Valli Etrusche, in provincia di Pisa, sono stati registrati 3 casi: Casale Marittimo 1, Monteverdi Marittimo 1, Sassetta 1.

Per la zona del cuoio i casi segnalati sono 21 casi in provincia di Pisa: Castelfranco di Sotto 6, Montopoli e Val D'Arno 2, San Miniato 4, Santa Croce sull'Arno 9.