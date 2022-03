Coronavirus in Toscana: i dati Asl dal 15 al 21 marzo

L'Azienda Usl Toscana nord ovest ha pubblicato i dati sui contagi rilevati dal 15 al 21 marzo: sono stati 13.971, con 101 comuni coinvolti. Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 9.644 con 101 comuni coinvolti. Di seguito il dettaglio per la provincia pisana.

ZONA PISANA: 2.166 nuovi casi positivi di cui 817 (pari al 38%) hanno meno di 35 anni. I comuni: Calci 107, Cascina 485, Crespina Lorenzana 70, Fauglia 42, Orciano Pisano 5, Pisa 911, San Giuliano Terme 341, Vecchiano 101, Vicopisano 104. Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 402 (Nido 28, Materna 59, Elementare 148, Media 80, Superiore 87). Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 1.400.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 21 marzo 2022): 124.728 prime dosi, 115.092 seconde dosi, 99.713 terze dosi e 188 quarte dosi. La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 89,3%. Nella settimana dal 15 al 21 marzo 2022 sono state somministrate 1.057 dosi, di cui 896 terze dosi e 7 quarte dosi. Sempre nella settimana dal 15 al 21 marzo 2022, sono state somministrate ai bambini 17 prime dosi e 33 seconde dosi.

ZONA ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 1.223 nuovi casi positivi di cui 438 (pari al 36%) hanno meno di 35 anni. I comuni: Bientina 82, Buti 56, Calcinaia 120, Capannoli 64, Casciana Terme Lari 124, Castelnuovo Val di Cecina 29, Chianni 10, Lajatico 15, Montecatini Val di Cecina 8, Palaia 40, Peccioli 64, Pomarance 26, Ponsacco 118, Pontedera 253, Santa Maria a Monte 84, Terricciola 41, Volterra 89. Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 218 (Nido 25, Materna 18, Elementare 51, Media 60, Superiore 64). Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 744.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 21 marzo 2022): 141.400 prime dosi, 128.601 seconde dosi, 116.503 terze dosi e 149 quarte dosi. La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 88%. Nella settimana dal 15 al 21 marzo 2022 sono state somministrate 1.106 dosi, di cui 906 terze dosi e 17 quarte dosi. Sempre nella settimana dal 15 al 21 marzo 2022, sono state somministrate ai bambini 13 prime dosi e 58 seconde dosi.

ZONA VALLI ETRUSCHE: 1.369 nuovi casi positivi di cui 449 (pari al 36%) hanno meno di 35 anni. I comuni: Bibbona 50, Campiglia Marittima 151, Casale Marittimo 5, Castagneto Carducci 67, Castellina Marittima 10, Cecina 223, Guardistallo 8, Montescudaio 18, Monteverdi Marittimo 6, Piombino 421, Riparbella 14, Rosignano Marittimo 281, Santa Luce 12, San Vincenzo 67, Sassetta 10, Suvereto 26. Casi positivi ultimi 7 giorni persone in età scolastica (in base alla classe d’età): 251 (Nido 22, Materna 23, Elementare 71, Media 51, Superiore 84). Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 801.

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 21 marzo 2022): 102.805 prime dosi, 95.863 seconde dosi, 82.788 terze dosi e 141 quarte dosi. La percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 86,8%. Nella settimana dal 15 al 21 marzo 2022 sono state somministrate 783 dosi, di cui 649 terze dosi e 25 quarte dosi. Sempre nella settimana dal 15 al 21 marzo 2022, sono state somministrate ai bambini 8 prime dosi e 16 seconde dosi.

L'andamento delle vaccinazioni

Al 21 marzo 2022 le vaccinazioni effettuate sono 2.801.753, di cui 1.043.342 per prime dosi. Sono stati vaccinati 535.052 donne e 508.290 uomini.

Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 172.172 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 160.620 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 150.458 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 133.310 vaccinati; poi viene la fascia 30-39 con 110.779; la fascia d’età over 80 con 104.376; la fascia 20-29 con 100.962; la fascia 12-19 con 82.272 vaccinati; ancora ultima la fascia 5-11 con 28.388.