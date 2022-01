Un nuovo drive through per i tamponi in via Giovanni XXIII a Ponsacco

L'annuncio arriva direttamente dal primo cittadino Francesca Brogi: "Grazie alla Pubblica Assistenza di Ponsacco il piazzale del nostro luna park di via Giovanni XXIII ospiterà un drive trough per l’effettuazione dei tamponi alla popolazione". Il sindaco prosegue: "A gestirlo sarà proprio la nostra PA che ha dato sin dal primo momento la sua disponibilità alla regione per aumentare il numero di tamponi alla popolazione, abbattendo così i tempi di attesa e venendo ulteriormente in soccorso del sistema sanitario pubblico, messo a dura prova dal picco dei contagi. Il nuovo drive through sarà un punto di riferimento importante per tutta la Valdera e l’Alta Val di Cecina e offrirà un servizio aggiuntivo a tutti i cittadini del nostro comune".

I lavori di allestimento e realizzazione sono già partiti. Il presidente della Pubblica Assistenza sta attendendo di firmare la convenzione regionale che, salvo imprevisti, verrà stipulata entro la fine della settimana, dopo di che il nuovo hub sarà operativo. "Inizieranno con i tamponi rapidi - spiega Brogi - di cui al momento c’è più richiesta, ma più avanti si potranno fare anche quelli molecolari. Per prenotarsi, come sempre, si dovrà andare sulla piattaforma regionale, perché il servizio convenzionato con la Asl è interamente gratuito per il cittadino".

E' grande la soddisfazione del sindaco di Ponsacco: "Non posso che esprimere il mio più sentito ringraziamento al presidente Bellarmino Bellucci e a tutti i volontari della PA, già da mesi impegnati sul fronte sociale e sanitario nella guerra contro il Covid e ora in questo nuovo sforzo così rilevante che ha come unica finalità quella di dare un contributo importante alla sicurezza di tutti noi. Ancora una volta il tessuto associativo di Ponsacco si dimostra la punta di diamante della nostra cittadina. Grazie a voi siamo tutti più forti".