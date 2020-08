Ferragosto in tempo di Covid, il sindaco Conti: "Manteniamo le distanze e rispettiamo le prescrizioni"

Un appello alla prudenza e al rispetto delle regole e del distanziamento sociale in un momento particolarmente delicato per quanto riguarda l'andamento dei contagi da Covid-19. E' il sindaco di Pisa Michele Conti a rivolgersi direttamente ai cittadini e a chi trascorrerà i giorni di Ferragosto nella città della Torre e sul litorale.

"Ormai siamo alle porte di Ferragosto, fortunatamente la nostra città è tornata ad essere frequentata, seppur da piccoli gruppi, dai turisti. Ancora numeri esigui ma si può capire che una ripartenza è in atto - afferma il sindaco - dobbiamo, però, non dimenticare la grande emergenza creata dal Covid-19: dobbiamo continuare a mantenere le distanze di sicurezza e a prestare attenzione a tutte quelle prescrizioni mediche che ormai da tempo abbiamo imparato a conoscere e con cui dobbiamo ancora convivere. Mi rivolgo in modo particolare ai più giovani che, giustamente, vogliono divertirsi e trascorrere magari un periodo di vacanza anche fuori Pisa e fuori Italia. Al momento del rientro fate massima attenzione e rispettate i protocolli sanitari previsti per i paesi che avete visitato per evitare eventuali contagi con coetanei e con le persone più vicine".

"Massima attenzione anche per le persone che frequentano il nostro litorale e i nostri stabilimenti balneari - prosegue Conti - anche in questo caso rinnovo l’invito a fare attenzione al distanziamento sociale. Capisco che sicuramente non è facile seguire le prescrizioni ma dobbiamo fare un piccolo sforzo per garantire la salute di tutti. Grazie e buon Ferragosto a tutti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.