Coronavirus e tasse a Vecchiano: fondo comunale e rinvio del pagamento Tari

Un fondo Tari per tutte le utenze non domestiche e un rinvio dei termini del pagamento dell’imposta per tutti i cittadini. E' quanto messo a punto dal Comune di Vecchiano per sostenere le attività economiche, compensando i costi di chiusura forzata durante il lockdown, e per favorire il recupero di liquidità, da parte di famiglie e imprese colpite dall’emergenza Covid19.

"Un ulteriore tassello messo a punto dalla Giunta Vecchianese - si legge nella nota dell'amministrazione - nel sostegno concreto alla comunità colpita dagli effetti della pandemia". La misura è stata resa pubblica attraverso una missiva a tutti gli utenti, cittadini e aziende. Spiegano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore all’ambiente, Mina Canarini: "Grazie alla costituzione del fondo comunale, la riduzione dei costi per le attività commerciali che sono dovute rimanere chiuse per l’emergenza o che da questa ultima hanno comunque subito una sensibile riduzione del rispettivo lavoro, non graverà sulle altre utenze. Oltre al posticipo dei termini del pagamento per tutti gli utenti disposto come Giunta, il Consiglio Comunale ha recentemente approvato e confermato le riduzioni e le agevolazioni per le famiglie, in base a specifici parametri socioeconomici; informazioni e dettagli in merito possono essere richiesti al soggetto gestore del servizio, Geofor spa".

Gli utenti si possono rivolgere per qualsiasi necessità allo sportello informativo di Geofor spa, aperto il lunedì e il martedì dalle 13.30 alle 17.30 presso la Saletta adiacente alla Sala Consiliare in Via Barsuglia a Vecchiano. Al fine di evitare assembramenti e per una migliore fruizione del servizio da parte di tutti, è necessario prendere un appuntamento, prenotando al numero verde 800-959095.