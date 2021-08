Coronavirus in Toscana: i nuovi positivi sono 527

Arrivano i primi aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Dai suoi canali social, il governatore Eugenio Giani ha comunicato il dato dei contagi rilevati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono 527 su 5.887 test, di cui 4.901 tamponi molecolari e 986 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 8,95% (19,7% sulle prime diagnosi).

Rispetto a una settimana fa il dato evidenzia una lieve crescita. I nuovi casi del 9 agosto erano 492 (oggi 527), mentre la percentuale di positività si attestava al 7,6% (oggi 8,95%). Anche il tasso delle prime diagnosi è in lieve crescita: una settimana fa era del 15,6%, oggi 19,7%. La campagna vaccinale ha toccato quota 4.521.932 dosi somministrate, pari al 95,8% di quelle consegnate alla Toscana fino a oggi.

Lunedì 16 agosto è anche la data che segna la partenza della vaccinazione senza prenotazione per la fascia di età 12-18 anni: i ragazzi e le ragazze possono presentarsi agli hub vaccinali per ricevere la prima dose di vaccino. I minori interessati dovranno presentarsi con documento di identità e tessera sanitaria, accompagnati da entrambi i genitori oppure da uno solo con delega o autocertificazione nell'impossibilità per il secondo genitore di essere presente come da nuovo modulo regionale disponibile sul portale di prenotazione della vaccinazione anti-Covid19 https://prenotavaccino.sanita.toscana.it.