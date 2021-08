Coronavirus in Toscana: i nuovi positivi sono 396

Appuntamento quotidiano sui canali social ufficiali per il governatore Eugenio Giani, che comunica il primo aggiornamento sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore. Martedì 17 agosto i nuovi casi registrati sono 396 su 11.226 test, di cui 6.312 tamponi molecolari e 4.914 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,53% (9% sulle prime diagnosi).

Rispetto a una settimana fa, i dati odierni sottolineano un calo. Martedì 10 agosto i nuovi positivi erano 511 (oggi 396), e il tasso di positività era al 3,96% (oggi si attesta al 3,53%). Anche la percentuale sulle prime diagnosi è più bassa: una settimana fa era del 9,7% (oggi 9%). Sul fronte della campagna vaccinale, le dosi somministrate sono 4.552.113, pari al 96,4% di quelle a disposizione attualmente in Toscana. Come evidenziato da Giani "oltre il 75% dei toscani over 12 ha ricevuto la prima dose e più di 2 milioni di persone ha terminato il ciclo vaccinale".