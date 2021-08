Coronavirus in Toscana: i nuovi positivi sono 675, altri 2 decessi

Arrivano i primi aggiornamenti giornalieri sull'epidemia di Coronavirus in Toscana, direttamente dai canali social del governatore Eugenio Giani. Oggi, mercoledì 18 agosto, i nuovi positivi registrati sono 675 su 14.774 test, di cui 9.715 tamponi molecolari e 5.059 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,57% (10,3% sulle prime diagnosi). Gli attualmente positivi sono oggi 12.168, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 354 (7 in più rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 1 uomo e 1 donna con un'età media di 79,5 anni.

Si conferma il trend al lieve ribasso rispetto ai numeri registrati una settimana fa. L'11 agosto i nuovi positivi erano 774 e il tasso di positività si attestava al 4,92% (oggi è 4,57%). Anche la percentuale di positivi sulle prime diagnosi era più alta: 11,4% (oggi è al 10,3%). La campagna vaccinale prosegue: attualmente sono state somministrate 4.578.184 dosi, pari al 96,6% di quelle disponibili attualmente in Toscana.

Nella giornata odierna arriverà sulle coste pisane il camper dei 'Vaccini in spiaggia', allestito dalla Regione e promossa da Giovanisì. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le ragazze e i ragazzi (e le persone fino a 40 anni) a vaccinarsi contro il Covid. Si potranno però vaccinare anche altre fasce d'età: dai 12 anni fino a 59 anni e dagli 80 anni in su. Le uniche escluse sono le persone da 60 a 79 anni, a cui è dedicato il vaccino Johnson & Johnson con accesso libero, in farmacia o negli hub, senza necessità di prenotazione. Mercoledì 18 agosto, dalle ore 13 alle 22, il camper sosterà a Calambrone, sul viale del Tirreno 361. Giovedì 19 agosto, dalle 13 alle 22, i vaccini saranno effettuati a Marina di Pisa, in via Lanfreducci angolo via Repubblica Pisana.