Coronavirus in Toscana: i nuovi positivi sono 537

Arrivano i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Come di consueto, è il governatore Eugenio Giani che li comunica attraverso i suoi canali social ufficiali. Martedì 24 agosto sono stati registrati 537 nuovi positivi su 14.757 test, di cui 7.823 tamponi molecolari e 6.934 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,64% (9% sulle prime diagnosi).

Rispetto a una settimana fa la curva dei contagi si mantiene sostanzialmente stabile. I nuovi positivi erano 396 (oggi 537) con un numero decisamente minore di tamponi processati: 11.226 rispetto ai 14.757 odierni. Il tasso di positività non presenta cambiamenti: era al 3,53% il 17 agosto (oggi al 3,64%), e la percentuale sulle prime diagnosi si attestava al 9%, come oggi.

La campagna vaccinale prosegue: è stata toccata quota 4.708.365 dosi anti-Covid somministrate, pari al 95,3% di quelle a disposizione attualmente in Toscana. Va avanti anche la campagna 'GiovaniSì vaccinano', con il camper itinerante sulle località costiere della regione. Giovedì 26 agosto toccherà a Marina di Vecchiano: appuntamento in via del mare dalle 13 alle 22.

Fonte foto: pagina Facebook di Eugenio Giani