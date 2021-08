Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 492

Il governatore Eugenio Giani come di consueto ha anticipato via social i dati aggiornati sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Il dato di lunedì 9 agosto evidenzia 492 nuovi positivi su 6.473 test, di cui 5.338 tamponi molecolari e 1.135 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,60% (15,6% sulle prime diagnosi).

Rispetto a lunedì 2 agosto il dato assoluti dei nuovi casi è praticamente invariato: erano 452 (oggi 492). Anche la percentuale di positività resta su livelli simili: una settimana fa il tasso complessivo era di 7,52% (oggi 7,60%), e quello delle prime diagnosi si assestava al 15,1% (oggi 15,6%). Prosegue la campagna vaccinale: attualmente in Toscana sono state somministrate 4.353.317 dosi di siero anti-Covid, il 95,8% dei vaccini a disposizione nella regione.