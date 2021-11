Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 328

Arrivano attraverso i canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Lunedì 29 novembre sono stati registrati 328 nuovi casi su 12.610 test, di cui 4.732 tamponi molecolari e 7.878 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,6% (8,6% sulle prime diagnosi).

Rispetto a una settimana fa, gli indicatori segnalano una lieve crescita. I nuovi positivi lunedì 22 novembre erano 308 su un numero simile di test. Le percentuali di positività sono in aumento, in particolare quella sulle prime diagnosi: 7,1% una settimana fa, 8,6% oggi. La campagna vaccinale intanto ha raggiunto le 6.290.447 dosi antiCovid somministrate, pari al 97,1% di quelle attualmente a disposizione in Toscana.