Coronavirus, i nuovi positivi in Toscana sono 50

Anticipazione via social del governatore Giani sull'andamento dell'epidemia in regione

Il governatore Eugenio Giani ha anticipato via social, come di consueto, l'aggiornamento sull'andamento dell'epidemia in Toscana. I nuovi positivi in Toscana registrati sabato 3 luglio sono 50 su 16.161 test di cui 5.445 tamponi molecolari e 10.716 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,31% (1,2% sulle prime diagnosi).

Rispetto a una settimana fa si registra un nuovo calo, seppur lieve. In termini assoluti i nuovi positivi passano da 52 a 50, e il tasso di positività non subisce scossoni e rimane su valori molto bassi. Giani ha fatto il punto anche della campagna vaccinale: in Toscana sono state iniettate 3.144.420 dosi anti-Covid, pari all'87,9% del totale a disposizione per la regione.