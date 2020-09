Covid a scuola: due classi di licei pisani in quarantena

L'Azienda Usl Toscana nord ovest aggiorna sulle misure intraprese per i casi Covid registrati nelle scuole, nell'ambito di riferimento della ex Asl Pisa. "Le strutture di Igiene e Sanità Pubblica dei vari territori - scrive l'ente in una nota - stanno queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati, effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale".

I casi

Liceo 'Dini' di Pisa: a seguito di una positività, è in quarantena una classe del Liceo Scientifico 'Ulisse Dini' di Pisa.

Liceo 'Buonarroti' di Pisa: a seguito di una positività, è in quarantena una classe del Liceo 'Filippo Buonarroti' di Pisa.

Istituto 'Fermi' di Pontedera: era risultato positivo uno studente di una seconda classe dell’ITCG 'Enrico Fermi' di Pontedera. Non risultano novità per studenti ed operatori scolastici in isolamento.

Scuola primaria 'Fucini Mascagni' di Ponsacco: era risultato positivo un alunno di una quinta classe della scuola primaria 'Fucini Mascagni' di Ponsacco. Non risultano novità in merito ai soggetti in quarantena: 21 compagni di classe del bambino, due insegnanti, un collaboratore scolastico, 26 compagni della squadra di calcio e 4 allenatori.

Scuola primaria Casciana Terme-Lari: era risultata positiva un'alunna di una quarta classe della primaria di Casciana Terme-Lari, che martedì scorso aveva accusato un malore a scuola. Non risultano novità per le altre persone messe in quarantena: 25 persone tra compagni di classe del bambino e personale scolastico.