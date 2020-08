Assembramenti e mancato uso delle mascherine: chiuso locale a Pontedera

Controlli da parte della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Pontedera per garantire il rispetto delle linee guida emanate dal Governo per lo svolgimento della cosiddetta movida. In particolare nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 agosto sono stati effettuati controlli in alcuni locali della città. Nel corso degli accertamenti è stato sanzionato e chiuso per giorni 5 un locale di Viale Italia, in quanto non rispettava le linee guida previste in materia di assembramenti e uso delle mascherine da parte sia dei clienti che del personale in servizio.

