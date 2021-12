Coronavirus, Menichetti: "Subito lockdown di 15 giorni per i no vax"

"Bisognerebbe che il governo avesse il coraggio di imporre subito un lockdown di 15 giorni per i non vaccinati" contro Covid-19, "sul modello tedesco. Vediamo che la Germania ha ottenuto degli ottimi risultati, perché non ne teniamo conto? Vogliamo arrivare a 100mila casi al giorno?". Il virologo Francesco Menichetti, già primario di Malattie infettive all'ospedale di Pisa, invoca questo provvedimento che "va considerato ora, subito, qui, perché dopo è tardi - spiega all'Adnkronos Salute - passate le ferie non è più un periodo favorevole, lo è adesso".

Secondo l'esperto serve dunque un periodo di lockdown per i non vaccinati e "bisogna che qualcuno lo dica in modo chiaro e anche tempestivo, perché abbiamo poco tempo - avverte - sono questi i giorni migliori per poterlo fare, con le scuole chiuse e il lavoro non al massimo" dell'attività. Adottarlo "rimetterebbe in sesto" le cose, è convinto Menichetti. In questo momento "il vaccino non basta e le precauzioni sono quelle che sono", osserva invitando l'esecutivo ad agire in questo senso con coraggio. Attenzione a indugiare "con la storia che Omicron è più lieve, come probabilmente è" incalza il virologo. "Il punto però è che corre in fretta, abbiamo 350mila infetti Delta e ora facciamo in più un altro serbatoio di infetti Omicron. Così - ammonisce Menichetti - gli ospedali piano piano cominciano a vacillare".