Coronavirus in Toscana: i nuovi positivi sono 230

Dai canali social del governatore Eugenio Giani arrivano i primi aggiornamenti quotidiani circa l'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Venerdì 15 ottobre sono stati registrati 230 nuovi positivi su 30.656 test, di cui 8.663 tamponi molecolari e 21.993 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,73% (2,8% sulle prime diagnosi).

Rispetto ai dati archiviati una settimana fa, venerdì 8 ottobre, emerge un evidente incremento dei tamponi rapidi: l'obbligo del Green pass al lavoro ha spinto molti non vaccinati a munirsi del referto del test. Gli indicatori dell'epidemia però proseguono nel loro calo, in questo caso anche sostanzioso. I nuovi positivi una settimana fa erano 275, molti di più dei 230 registrati oggi. Il tasso dei nuovi positivi si attestava all'1,57% (oggi è 0,73%), e anche quello delle prime diagnosi aveva un valore maggiore: 3,7% contro il 2,8% odierno. La campagna vaccinale intanto ha raggiunto le 5.644.254 di dosi anti-Covid somministrate, pari al 91,7% di quelle attualmente a disposizione in Toscana.