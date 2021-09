Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 215

Il governatore Giani comunica i primi aggiornamenti sull'epidemia in Toscana

Arrivano via social, come di consueto, i primi aggiornamenti quotidiani sull'epidemia di Coronavirus in Toscana: è il governatore Eugenio Giani a comunicarli attraverso i suoi canali ufficiali. Martedì 21 settembre sono stati registrati 215 nuovi positivi su 18.301 test, di cui 7.403 tamponi molecolari e 10.898 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,17% (4% sulle prime diagnosi).

Rispetto a una settimana fa viene evidenziato un certo calo nei numeri assoluti e nelle percentuali. Martedì 14 settembre i nuovi positivi erano 279, oggi invece 215. Scende anche il tasso di positività: una settimana fa si attestava all'1,59% (oggi è all'1,17%); sulle prime diagnosi il valore era di 5,4% (oggi è del 4%). Va avanti anche la campagna vaccinale: sono state somministrate 5.250.698 dosi anti-Covid, pari al 92,2% di quelle a disposizione attualmente in Toscana.