Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 654

Arrivano via social, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'epidemia di Coronavirus in Toscana: è il governatore Eugenio Giani, attraverso i suoi canali ufficiali, a rendere conto dei nuovi numeri dell'emergenza. Mercoledì 25 agosto sono stati registrati 654 nuovi casi su 15.764 test, di cui 5.673 tamponi molecolari e 10.091 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,15% (9,3% sulle prime diagnosi).

Prosegue il lento ma costante calo della curva rispetto ai dati registrati una settimana fa. Il 18 agosto i nuovi positivi erano 675 con mille tamponi in meno (14.774 rispetto agli oltre 15.700 analizzati nelle ultime ventiquattro ore). Anche la percentuale di positività si attestava su valori più alti: 4,57% rispetto al 4,15% odierno (10,3% per le prime diagnosi, un punto percentuale in più del dato di oggi). Va avanti anche la campagna vaccinale: in Toscana sono state somministrate 4.730.350 dosi anti-Covid, pari al 94% di quelle attualmente a disposizione in regione.