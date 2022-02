Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 9.877

Arrivano direttamente dai canali social ufficiali del governatore Eugenio Giani, come di consueto, i primi aggiornamenti giornalieri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Toscana. Martedì 1 febbraio sono stati registrati 9.877 nuovi casi su 85.181 test, di cui 15.552 tamponi molecolari e 69.629 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,6% (73% sulle prime diagnosi). In provincia di Pisa sono segnalati 1.242 nuovi casi.

Anche oggi gli indicatori segnalano un deciso calo rispetto ai valori di una settimana fa. Martedì 25 gennaio erano stati registrati quasi 14mila nuovi casi, quindi circa 5mila in più rispetto a quelli segnalati oggi. Anche il tasso di positività era più alto: 14,59% contro l'11,6% odierno, con il 77,3% di positivi sulle prime diagnosi rispetto al 73% di oggi. Intanto la campagna vaccinale ha raggiunto gli 8.239.782 di dosi antiCovid somministrate.